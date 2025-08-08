अखनूरः भाई-बहन के रिश्ते के अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन इस साल नौ अगस्त को मनाया जाएगा. नियंत्रण रेखा के करीबी गांवों की महिलाएं, भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता के सम्मान में उन्हें राखी बांधने के लिए जम्मू जिले के अखनूर स्थित सीमा चौकी पर पहुंचीं. इस मौके पर सैनिक काफी भावुक दिखे और उन्होंने अपनी इन बहनों को तोहफे भी दिए. साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि वे हर हालात में देश की रक्षा करेंगे.

वर्मा देवी नामक महिला ने कहा, "हर त्योहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है. रक्षा बंधन हमें ये सिखाता है कि ये बंधन एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है कि भाई-बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है. भाई बहन को राखी बांधी है लेकिन इसका महत्व ये है कि परात्मा ये हमें कहते हैं कि बच्चे ये प्रतिज्ञा करें या धागा बांधकर के संकल्प करे कि हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना है."