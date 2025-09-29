जम्मू कश्मीर: महीनों के प्रतिबंध के बाद चिनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग फिर से शुरू - RIVER RAFTING IN CHENAB RIVER
Published : September 29, 2025 at 2:58 PM IST
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर महीनों के प्रतिबंध के बाद रिवर राफ्टिंग फिर से शुरू हो गई है. रोमांच के शौकीन पर्यटकों का पहुंचना भी यहां शुरू हो चुका है.जम्मू कश्मीर में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद अधिकारियों ने रियासी जिले के आस-पास पानी से जुड़ी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी थी.
लेकिन अब हालात सुधरने के बाद रिवर राफ्टिंग फिर से शुरू हो गई है. ऐसे में रिवर राफ्टिंग से जुड़े स्थानीय कारोबारियों और गाइडों को बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है. कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने आने वाले कई तीर्थयात्री, यहां यात्रा के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठाते हैं. उन्होंने दूसरे लोगों से भी रिवर राफ्टिंग का आनंद लेने की अपील की है. वहीं, लंबे समय से ठप पड़े रोजगार को फिर से रफ्तार मिलने से स्थानीय कारोबारियों और गाइडों में उम्मीद की किरण जागी है. हालांकि, पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.