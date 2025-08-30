जम्मू कश्मीर: लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति; जनजीवन अस्त-व्यस्त - JAMMU KASHMIR RAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 30, 2025 at 3:06 PM IST

1 Min Read

जम्मूः जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचने के साथ-साथ जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस बिगड़ते मौसम का कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले प्रमुख पुल, घर, खेत और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काफी असर पड़ा है. जम्मू में, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक ऐतिहासिक बहू किला है. तवी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठित हर की पौड़ी मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ है. बाढ़ के पानी से मंदिर परिसर का बड़ा हिस्सा जलमग्न है और इसके आसपास की संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा है. कई स्थानीय लोग शनिवार को मंदिर परिसर से मलबा हटाने के लिए इकट्ठे हुए थे.

रामबन जिले में राजगढ़ के पहाड़ी दरबाला नटना इलाके में बादल फटने से शनिवार सुबह आई बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई. इस बीच, माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार को पांचवें दिन भी स्थगित रही. इस हफ्ते की शुरुआत में बादल फटने से हुए भूस्खलन के बाद यात्रा रोक दी गई थी, जिसमें 34 लोगों की जान भी चली गई थी. सरकारी एजेंसियों के बचाव और पुनर्वास कार्य जारी हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE IN JAMMU KASHMIRRAIN CAUSES HAVOC IN JAMMUजम्मू कश्मीर में भूस्खलनजम्मू में बारिश से तबाहीJAMMU KASHMIR RAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Chengicherla reserve Hyderabad

तेलंगाना: हैदराबाद के चेंगिचेरला अभयारण्य में मिले 'बाओबाब' के दुर्लभ 21 पौधे

August 30, 2025 at 2:00 PM IST
Eco-friendly Ganesha idol made using waste paper

वडोदरा में 200 किलो बेकार कागज से बनाई गई पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्ति

August 30, 2025 at 1:47 PM IST
KERALA BOAT RACE

केरल में आज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को लेकर भारी उत्साह, देखें वीडियो

August 30, 2025 at 12:26 PM IST
GANESH CHATURTHI 2025 IN HYDERABAD

हैदराबाद का गणेश भक्त बना रहा नए रिकॉर्ड, गणपति की कलाकृतियों का 58,000 से ज्यादा संग्रह

August 30, 2025 at 11:51 AM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.