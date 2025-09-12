इजराइल बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा है: डिफेंस एक्स्पर्ट पीके सहगल - ISRAEL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 12, 2025 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: इजराइल ने अरब के छह देशों पर हमला कर दिया है, जिसको लेकर अमेरिका नाराज है. इसको लेकर रक्षा मामलों के एक्स्पर्ट रिटायर मेजर जनरल पीके सहगल ईटीवी भारत से कहा कि इजारइल ने दोहा पर जो हमला किया वह पागलपन है. इसके चलते इजराइल को आलोचना का सामना करना पड़ रहा. नेतन्याहू जो भी कार्रवाई कर रहें हैं, वह सभी इंटरनेशनल नॉर्मस का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि अभी तक अरब के देश मध्यपूर्व में चल रहे संघर्ष विराम में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब वह सब साथ आ गए हैं और अब पूरी दुनिया उसकी आलोचना कर रही है. सहगल ने कहा कि इजराइल बहुत बड़े पैमाने पर नरसिंहार कर रहा है.