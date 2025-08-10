आंध्र प्रदेश का यह टापू सैलानियों को खूब भाता है, लेकिन यहां रहने वाले बदहाल हैं - IRUKKAM ISLAND
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 10, 2025 at 5:21 PM IST
तिरुपति: आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में मुख्य भूमि से कुछ ही किलोमीटर दूर पुलिकट झील में इरुक्कम द्वीप है. ये टापू सड़कों, पुलों और जरूरी सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण मुख्य भूमि से लगभग कटा हुआ है. यहां करीब 600 परिवार रहते हैं. उनके लिए नाव ही आवागमन का इकलौता जरिया है. आवाजाही में सबसे ज्यादा कठिनाई महिलाओं और बुज़ुर्गों को होती है.
छात्रों की बुनियादी जरूरत शिक्षा है. उनके लिए बारिश और ज्वार-भाटा दैसी चुनौतियों की मार झेलते हुए पढ़ना एक बड़ी चुनौती है. सालों से सुविधाओं की गुजारिश की जा रही है. नतीजा अब तक सामने नहीं आया है. अब टापू में रहने वाले निराश हो चले हैं. उनके लिए पीढ़ियों से उचित स्कूली शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं दूर की कौड़ी बनी हुई हैं. ये टापू अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है. यहां सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन यहां रहने वाले बदहाल हैं.
सुरम्य गांव विकास की लहरों के अपने तटों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है.