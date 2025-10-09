IPS सुसाइड केस : पत्नी ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप, जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न, अपमान, थाने में की शिकायत - IPS OFFICER SUICIDE CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 9, 2025 at 7:59 PM IST
हरियाणा का IPS वाई पूरन सुसाइड केस आजकल सुर्खियों में है. जापान दौरे से लौटे सीएम नायब सिंह सैनी सीधे उनकी पत्नी से मिले. दोनों के बीच बंद कमरे में एक घंटे तक मुलाकात हुई. IPS की पत्नी, IAS अमनीत पी कुमार ने सुसाइड नोट में लिखे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.
IPS की पत्नी ने हरियाणा के DGP और रोहतक के SP पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें दोनों अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और अपमान के आरोप लगाए गए हैं.
IG पूरन कुमार का शव इस वक्त चंड़ीगढ़ सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल के मॉर्च्यूरी में रखा है.बुधवार को जापान से लौटीं उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया.अमनीत को बड़ी बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार है. तब वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा.