मां दुर्गा से अपराधों की क्षमा मांग रहे बंदी, उपवास रख कर रहे माता का पूजन - NAVRATRI 2025

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 5:08 PM IST

धौलपुर : नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और घर-घर में भक्ति का माहौल है, वहीं जिला कारागार के बंदी भी भक्ति और उपासना में लीन हैं. जेल प्रशासन ने उपवास कर रहे बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. फलाहार और दूध की आपूर्ति की जा रही है. साथ ही पूजन-सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है. आरती के समय जेल स्टाफ भी भक्ति माहौल में शामिल होता है. बैरक में एक हिस्से को मंदिर का रूप दिया गया है, जहां मां दुर्गा की तस्वीर स्थापित कर अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है. माता रानी की चौकी सजाई गई है और ज्वारे भी रखे गए हैं. बंदी सुबह स्नान कर यहां पहुंचते हैं और सामूहिक रूप से माता की आराधना करते हैं. भजन-कीर्तन और जयकारों से जेल परिसर में भक्तिमय वातावरण गूंजता रहता है. जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में लगभग 80 बंदी उपवास रखकर पूजन-अर्चना कर रहे हैं. वर्तमान में जेल में कुल 329 बंदी सजा काट रहे हैं, जिनमें 9 महिला बंदी भी शामिल हैं. ये बंदी मां दुर्गा से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए आगे आम जिंदगी जीने की इच्छा जता रहे हैं.

