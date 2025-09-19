इंदौर में सबसे महंगा पूजा पंडाल, 300 करोड़ की लागत वाले पूजा पंडाल में एक जगह 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन - MOST EXPENSIVE DURGA PUJA PANDAL
September 19, 2025
इंदौर में एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे. साथ ही देश के तमाम तमाम बड़े और भव्य मंदिर भी नजर आएंगे. 300 करोड़ से भी ज्यादा की लागत सेे भव्य, दिव्य और अलौकिक नगरी इंदौर में 30 एकड़ में बसाई गई है। नवरात्रि के मौके पर यहां 10 हजार स्वर्ण कलशों का भी वितरण किया जाएगा। संत बसंत विजय आनंद गिरि महाराज की ओर से ये भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की भी भव्य व्यवस्था की गई है। यहां 22 सितंबर से 2 अक्तूबर तक एक करोड़ कुमकुम पूजा होगी। 30 हजार किलो औषधियों और 7 हजार लीटर घी से हवन किया जाएगा। आंध्रप्रदेश के साथ देश के दूसरे राज्यों से आए करीब 500 से ज्यादा कलाकार पिछले तीन महीनों से यहां काम कर रहे हैं. पंडाल लगभग बनकर तैयार है... कलाकार इसको अंतिम रूप देने में जुटे हैं.