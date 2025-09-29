आधी रात राजवाड़ा पर क्रिकेट प्रेमियों का मेला, भारत की जीत पर आतिशबाजी कर लहराया तिरंगा - INDIA VICTORY CELEBRATION INDORE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 12:49 PM IST
इंदौर: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त देकर 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की. देशभर में भारत की जीत का जश्न क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इंदौर के राजबाड़ा पर भी देर रात क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी कर भारत की जीत का जश्न बनाया. पूरे शहर के क्रिकेट प्रेमी एक-एक कर इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंचे और हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय के नारे लगाकर जमकर जश्न मानने लगे. इस दौरान कुछ क्रिकेट प्रेमी पटाखे लेकर भी पहुंचे और उन्होंने राजवाड़ा पर आतिशबाजी की. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया है वह काफी अद्भुत था और जब आखिरी के ओवर में शिवम दुबे के द्वारा बैटिंग की गई वह लाजवाब थी. इतनी अधिक संख्या में क्रिकेट प्रेमियों को देखकर इंदौर के राजवाड़ा पर पुलिसकर्मी भी तैनात हो गए और सुरक्षा व्यवस्था लगा दी. क्रिकेट प्रेमियों का जश्न देर रात तक इंदौर के राजवाड़ा पर जारी रहा.