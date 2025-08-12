"वोट चोरी" के मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम, भारतीय युवा कांग्रेस का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन - INDIAN YOUTH CONGRESS PROTESTS
Published : August 12, 2025 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने आज दिल्ली मैं बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा के सरसों पर चुनाव आयोग वोटो की चोरी कर रहा है. बता दें कि एक दिन पहले पूरे विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक के प्रदर्शन किया था. कई विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था. दिल्ली में आज भारतीय युवा कांग्रेस आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए मार्च निकला है. हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दौरान जमकर प्रदर्शन किया. कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है.