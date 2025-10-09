रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं.लेकिन अब इस जंग में भारत के युवाओं को झोंका जा रहा है.यूक्रेनी सेना ने हाल ही में गुजरात के 22 वर्षीय भारतीय युवक मजोटी को गिरफ्तार किया है.वह रूस की ओर से लड़ रहा था.मजोटी को रूस में ड्रग्स केस में सजा हुई थी और जेल से बचने के लिए उसने सेना ज्वॉइन की.सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया .जहां उसने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

मजोटी अकेला नहीं है.पिछले डेढ़ साल में दर्जनों भारतीय इस युद्ध में मारे जा चुके हैं .सूरत के अश्विन मंगुकिया, हैदराबाद के मोहम्मद असफान, अमृतसर के तेजपाल सिंह, हरियाणा के रवि, केरल के संदीप चंद्रन और बिनिल टी.बी., ये सभी किसी न किसी तरह रूस के युद्ध में फंस गए और फिर कभी लौट नहीं पाए

भारत के बेरोजगार युवाओं को सोशल मीडिया और एजेंट्स के जरिए नौकरी का झांसा दिया जाता है ...कहा जाता है कि रूस में ड्राइवर, कुक या हेल्पर की जरूरत है...मोटी सैलरी, और बाद में परमानेंट रेजिडेंसी का वादा...लेकिन रूस पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिया जाता है और 10 दिन में बंदूक थमा दी जाती है.