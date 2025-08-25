भारतीय सेना ने रविवार को हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के सुमदो में सूर्य स्पीति मैराथन और सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 का आयोजन किया. इसमें देशभर से आए धावकों ने हिस्सा लिया. ऊबड़-खाबड़ इलाकों और पहाड़ी पर हजारों लोग दौड़ लगाते दिखाई दिए. स्पीति घाटी में 10500 फीट की ऊंचाई पर सूर्य स्पीति मैराथन के दूसरे संस्करण में 1500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए. इनमें 800 स्थानीय लोगों के अलावा 700 सैन्यकर्मी और 32 आला एथलीट शामिल हुए. मैराथन का मकसद पर्यटन और एकता को बढ़ावा देना, स्पीति घाटी के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और नागरिक-सैन्य संबंधों को मजबूत करना था. कार्यक्रम में शामिल दो दिव्यांग प्रतिभागियों ने लोगों पर खासा असर डाला. उनकी हिम्मत और मजबूत इरादे से दर्शक काफी प्रभावित हुए. कार्यक्रम में 13 साल के एक प्रतिभागी ने विशेष पुरस्कार जीतकर साबित कर दिया कि नई खोज में उम्र कभी आड़े नहीं आती.