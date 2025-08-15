Independence Day Live chhattisgarh: रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम विष्णुदेव साय ने फहराया तिरंगा - INDEPENDENCE DAY 2025

रायपुर:छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. सीएम ने पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. सीएम अब प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री साय गुरुवार को मरीन ड्राइव में स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए. वहीं बुधवार को तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक सीएम तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद पूर्व सैनिकों को सीएम ने सम्मानित किया.इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा तिरंगा पूर्वजों के वर्षों के संघर्षों और बलिदान का जीवंत प्रतीक है. हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे.अपने अमर बलिदानियों को कभी नहीं भूलेंगे और सभी मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे.
