दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चाक-चौबंद सुरक्षा, RPF अलर्ट - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 11, 2025 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. लाखों यात्रियों की आवाजाही वाले रेलवे स्टेशनों को लेकर सुरक्षा आरपीएफ व एजेंसियां विशेष अलर्ट पर हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रोजाना चार लाख से अधिक यात्रियों और 300 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही का केंद्र है, यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. नई दिल्ली आरपीएफ प्रभारी यशवंत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में आरपीएफ, जीआरपी व दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. हर एंट्री व एग्जिट प्वॉइंट पर चेकिंग की जा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना जांच के स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके. इसके साथ ही सुरक्षा जांच में बम स्क्वॉड टीम व स्निफर डॉग यूनिट भी शामिल हैं, जो प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं. वहीं, यात्रियों से अनाउंसमेंट के माध्यम से अपील की जा रही है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति नजर आए तो तुरंत रेलवे स्टाफ या पुलिस को सूचित करें. इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा निगरानी के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.