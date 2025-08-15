स्वतंत्रता दिवस 2025: श्रीनगर का लाल चौक देशभक्ति से सराबोर, सुरक्षा कड़ी - INDEPENDENCE DAY 2025

By PTI

Published : August 15, 2025 at 2:52 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 3:04 PM IST

श्रीनगर: देश भर से आए पर्यटकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रंगे शरीरों के साथ भारतीय तिरंगा लेकर चलने वाले कई लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे. बिहार से आए पर्यटक मनोज कुमार ने कहा, "काफी अच्छा लगा और काफी उत्साह से भरे हुए हैं. हमको मौका मिला, इसके लिए ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद." अहमदाबाद से आए पर्यटक अरुण ने कहा, "लगातार यहां पर आता हूं, तिरंगा लहराने. यहां इसलिए आता हूं कि यहां पर अमन, शांति और भाईचारा बना रहे." स्वतंत्रता दिवस से जुड़े समारोहों को देखते हुए पूरे श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. शहर की खास जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं.

स्वतंत्रता दिवस 202579TH INDEPENDENCE DAYलाल चौक पर ध्वजारोहणश्रीनगर का लाल चौकINDEPENDENCE DAY 2025

