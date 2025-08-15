लाल किले पर 15 अगस्त समारोह: पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, नरेंद्र मोदी का संबोधन - INDEPENDENCE DAY 2025
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 7:50 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया है. पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और सभी से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने का आग्रह किया. मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करें. जय हिंद." इससे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे. वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री लाल किले जाने से पहले राजघाट पहुंचे.
