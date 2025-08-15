भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन करने जा रहे हैं. ये लगातार 12वां साल है जब पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं. पीएम मोदी का आज का भाषण कई मायनों में खास होने वाला है. बताया जा रहा है पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और अपनी सरकार के विस्तारित कल्याण मॉडल का जिक्र कर सकते हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं है.

