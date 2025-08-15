देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में राजकीय समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ध्वजारोहण कर रहे हैं. यह कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित की जाएगी. समारोह को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल के हाथों विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा. गौरतलब हो कि परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं. जबकि राज्यपाल दुमका के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करते हैं. लेकिन इस बार गुरुजी शिबू सोरेन के निधन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्रधर्म का पालन करने में व्यस्त हैं.

