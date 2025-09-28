शिमला: दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज (रविवार, 28 सितंबर को) एशिया कप 2025 के फाइनल मैच है. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं. अब तक 16 सीजन में भारत 8 बार एशियन चैंपियन बना जबकि श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीतने में सफल रहा है. इस साल टूर्नामेंट में अब तक के दोनों टीमों (भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम) के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम से कई गुना बेहतर है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें दो बार भिड़ चुकी हैं, दोनों ही बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पटखनी देते हुई जीत हासिल की है. फाइनल मैच को लेकर देश भर में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह और रोमांच देखने के मिल रहा है. वहीं. मैच से पहले ETV भारत की टीम ने भी शिमला में क्रिकेट प्रेमियों से जानने की कोशिश की है कि आखिर फाइनल मैच को लेकर किसका क्या कहना है. क्रिकेट प्रेमियों में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर किस तरह का उत्साह है, आइए जानते हैं.