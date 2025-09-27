जयपुर का हाथी गांव, "शाही" सवारी के लिए फेमस - HATHI VILLAGE
Published : September 27, 2025 at 9:08 PM IST
राजस्थान के जयपुर के पास हाथी गांव, हाथियों के लिए फेमस है. यहां हाथियों के रहने और सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है.यहां की हाथी सवारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. हाथी सवारी राजसी ठाठ-बाट का प्रतीक थी. आज हाथी सवारी जयपुर की विरासत का अनुभव कराती है. हाथी सवारी के जरिए सैलानी राजघरानों के शाही ठाट बाट को नजदीक से महसूस करते हैं. आमेर की हाथी सवारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. हाथी सवारी राज्य के इतिहास का अभिन्न अंग है.
जनवरी से अगस्त तक 30,053 भारतीय और 4,388 विदेशी पर्यटक हाथी गांव पहुंचे. जयपुर में हाथियों को प्राकृतिक आवास के लिए आमेर में हाथी गांव बसाया था. सुबह आमेर किले पर सवारी के बाद दिन में हाथी गांव में हाथी सवारी होती है. पर्यटक आमेर महल में नीचे हाथी स्टैंड से हाथी पर बैठकर किले तक पहुंचते हैं. हाथी से किले की चढ़ाई के रोमांच को अपने कैमरे में कैद कर साथ ले जाते हैं.