Published : October 8, 2025 at 6:44 PM IST

राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर एक के बाद एक 2 घंटे में 200 ब्लास्ट हुए. आरटीओ की गाड़ी देखकर केमिकल टैंकर का ड्राइवर भाग रहा था. तभी टैंकर की टक्कर ढाबेे पर खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से हो गई. जिसके बाद टैंकर के केबिन में आग लग गई, जो धीरे-धीरे ट्रक के सिलेंडर तक पहुंच गई और 2 घंटे तक एक के बाद 200 सिलेंडर फटते रहे. जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. कई गैस सिलेंडर आधा किलोमीटर दूर खेत में जा गिरे. ट्रक में 330 गैस सिलेंडर लदे हुए थे.

मंगलवार रात करीब 10:15 बजे आग लगी, जिसपर फायर ब्रिगेड की 12 टीमों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया. आग में टैंकर के ड्राइवर की केबिन में जिंदा जलने से मौत हो गई. जबकि 4 घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे में 5 अन्य गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं. अजमेर हाईवे पर सुबह साढ़े चार बजे यातायात बहाल हो पाया. आग लगने के तुरंत बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया.

संपादक की पसंद

