यूपी के बहराइच में एक मकान में 6 शव मिलने से सनसनी फैल गई. यहां एक मकान में पुलिस को 4 मासूम, एक महिला और एक शख्स का शव मिला, दो बच्चों की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, जबकि 2 बच्चियों, महिला और एक शख्स के शव एक बंद कमरे में जली हुई हालत में मिले. कमरे में 4 मवेशी भी जले हुए थे. पुलिस के मुताबिक जो मकान का मालिक था सब्जी का काम करता था, तीन बच्चों को मजदूरी पर लहसून तोड़ने के लिए लाया, थोड़ी देर बाद एक बच्चे को किसी काम से बाहर भेज दिया और दो बच्चों की हत्या कर दी, फिर बाहर बंधे चार मवेशियों को दूसरे कमरे में अपनी बेटियों और बीवी के साथ बंद कर खुद को आग के हवाले कर दिया. पुलिस को मौके से सिंदूर मिला है. तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस वारदात की जांच में जुटी है.