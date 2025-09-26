63 साल बाद सेवा से रिटायर हुए IAF के मिग-21, 1971 के युद्ध में लड़ी निर्णायक लड़ाई - MIG 21 RETIRE FROM IAF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: इंडियन एयरफोर्स में करीब 63 साल सेवा देने के बाद मिग-21 अब रिटायर हो गए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चंडीगढ़ एयर बेस में आयोजित एक भव्य समारोह में मिग-21 विमानों को अंतिम विदाई दी गई. विदाई समारोह में मिग-21 को वॉटर कैनन से सलामी दी गई. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मिग-21 विमानों की अंतिम उड़ान भरी. मिग-21 विमानों ने हवा में अद्भुत करतब दिखाए. मिग-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. 1965 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया. 1971 के युद्ध में ढाका स्थित गवर्नर हाउस पर हमला कर मिल-21 गेमचेंजर बन गया, जिसके बाद पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था. कारगिल युद्ध, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में शानदार प्रदर्शन किया। मिग-21 का 63 सालों के सफर बेमिसाल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MIG 21 RETIRE FROM IAFमिग 21 एयरफोर्स से रिटायररक्षा मंत्री राजनाथ सिंहमिग 21 के शौर्य की कहानीMIG 21 RETIRE FROM IAF

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.