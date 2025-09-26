चंडीगढ़: इंडियन एयरफोर्स में करीब 63 साल सेवा देने के बाद मिग-21 अब रिटायर हो गए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चंडीगढ़ एयर बेस में आयोजित एक भव्य समारोह में मिग-21 विमानों को अंतिम विदाई दी गई. विदाई समारोह में मिग-21 को वॉटर कैनन से सलामी दी गई. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मिग-21 विमानों की अंतिम उड़ान भरी. मिग-21 विमानों ने हवा में अद्भुत करतब दिखाए. मिग-21 विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. 1965 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया. 1971 के युद्ध में ढाका स्थित गवर्नर हाउस पर हमला कर मिल-21 गेमचेंजर बन गया, जिसके बाद पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था. कारगिल युद्ध, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में शानदार प्रदर्शन किया। मिग-21 का 63 सालों के सफर बेमिसाल है.