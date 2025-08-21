हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने एआई की तकनीक से एक ऐसी डिजिटल नोटबुक पेश की है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा. ये नोटबुक हाथ से लिखने वालों के लिए तकनीक का बड़ा तोहफा साहित हो सकती है. तकनीकी विशेषज्ञ से उद्यमी बने सुमन बालाबोम्मा ने इसे विकसित किया है. रीनोट एआई नोटबुक के बारे में दावा किया गया है कि ये अपनी तरह की पहली नोटबुक है. ये कागज पर लिखने के अनुभव को एआई के साथ जोड़ती है और हाथ से लिखे नोट्स को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देती है. 50 रीयूज पेज वाली ये नोटबुक स्मार्ट पेन के साथ आती है. नोटबुक को दुबई और जापान में तकनीकी प्रदर्शनियों में पेश किया जा चुका है और जापानी सरकार सब्सिडी के जरिए इसके विकास में सहयोग भी दे रही है. गूगल के साथ साथ केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे टॉप 100 प्रभावशाली नवाचारों में से एक के रूप में मान्यता दी है. सबसे कमाल की बात ये है कि रीनोट एआई के ऐप का इस्तेमाल बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है.