हैदराबाद के डॉग स्क्वाड में कुत्तों की संख्या बढ़ाई जाएगी, पुलिस कमिश्नर का ऐलान - HYDERABAD POLICE BOOST DOG SQUAD
By PTI
Published : September 6, 2025 at 12:28 PM IST
तेलंगाना में हैदराबाद की पुलिस ने डॉग स्क्वॉड में कुत्तों की संख्या मौजूदा 34 से बढ़ाकर 54 करने का फैसला किया है. नए कुत्तों को पहले मोइनाबाद के एकीकृत खुफिया प्रशिक्षण अकादमी में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें डॉग स्क्वाड में शामिल किया जाएगा. पुलिस कमिश्नर सी. वी. आनंद ने बताया कि डॉग स्क्वॉड का कामकाज बढ़ गया है. लिहाजा स्क्वॉड का विस्तार करना जरूरी हो गया था. पुलिस ने कुत्तों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी योजना बनाई है. इसके लिए खास समिति का गठन किया गया है. ये समिति देश भर के ब्रीडरों से उच्च-गुणवत्ता वाले कुत्ते मंगाएगी. अभी तक 12 नए कुत्ते मंगाए गए हैं. आगे और कुत्ते स्क्वाड में शामिल किए जाएंगे.