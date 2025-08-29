तेलंगाना: हैदराबाद में नीले रंग के बासमती चावल से बनी गणेश प्रतिमा, परंपरा और आधुनिक रचनात्मकता का संगम - GANESH CHATURTHI 2025
By PTI
Published : August 29, 2025 at 4:48 PM IST
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कोटि इलाके में एक गणेश पंडाल में बासमती चावल और इलायची जैसी रोज़मर्रा की घरेलू चीजों से बनी गणेशजी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे मोतियों, कीमती पत्थरों और कृत्रिम हीरों से सजाया गया है. इस गणपति पूजा का आयोजन राजकमल पुस्तक समूह की ओर से किया गया है. एक पेशेवर मूर्तिकार के साथ 14 लोगों ने मिलकर 90 दिनों में गणेश की मूर्ति और इस पंडाल को तैयार किया है. राजकमल पुस्तक समूह बीते एक दशक से भी ज़्यादा वक्त से हैदराबाद में गणेश पंडाल की स्थापना करता चला आ रहा है और समूह हर साल गणेश प्रतिमा को एक नई थीम के साथ पेश करता है. इस साल की अनोखी नीली गणेश प्रतिमा, पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक विचारों का अनूठा समागम है, जिसकी रचनात्मकता को श्रद्धालुओं की ओर से खूब सराहना मिल रही है.