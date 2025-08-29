तेलंगाना: हैदराबाद में नीले रंग के बासमती चावल से बनी गणेश प्रतिमा, परंपरा और आधुनिक रचनात्मकता का संगम - GANESH CHATURTHI 2025

By PTI

Published : August 29, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कोटि इलाके में एक गणेश पंडाल में बासमती चावल और इलायची जैसी रोज़मर्रा की घरेलू चीजों से बनी गणेशजी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे मोतियों, कीमती पत्थरों और कृत्रिम हीरों से सजाया गया है. इस गणपति पूजा का आयोजन राजकमल पुस्तक समूह की ओर से किया गया है. एक पेशेवर मूर्तिकार के साथ 14 लोगों ने मिलकर 90 दिनों में गणेश की मूर्ति और इस पंडाल को तैयार किया है. राजकमल पुस्तक समूह बीते एक दशक से भी ज़्यादा वक्त से हैदराबाद में गणेश पंडाल की स्थापना करता चला आ रहा है और समूह हर साल गणेश प्रतिमा को एक नई थीम के साथ पेश करता है. इस साल की अनोखी नीली गणेश प्रतिमा, पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक विचारों का अनूठा समागम है, जिसकी रचनात्मकता को श्रद्धालुओं की ओर से खूब सराहना मिल रही है.

GANESH CHATURTHI PUJA VIDHIGANESH CHATURTHI HISTORYVINAYAKA CHATURTHI 2025हैदराबाद तेलंगानाGANESH CHATURTHI 2025

ABOUT THE AUTHOR

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

