तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कोटि इलाके में एक गणेश पंडाल में बासमती चावल और इलायची जैसी रोज़मर्रा की घरेलू चीजों से बनी गणेशजी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे मोतियों, कीमती पत्थरों और कृत्रिम हीरों से सजाया गया है. इस गणपति पूजा का आयोजन राजकमल पुस्तक समूह की ओर से किया गया है. एक पेशेवर मूर्तिकार के साथ 14 लोगों ने मिलकर 90 दिनों में गणेश की मूर्ति और इस पंडाल को तैयार किया है. राजकमल पुस्तक समूह बीते एक दशक से भी ज़्यादा वक्त से हैदराबाद में गणेश पंडाल की स्थापना करता चला आ रहा है और समूह हर साल गणेश प्रतिमा को एक नई थीम के साथ पेश करता है. इस साल की अनोखी नीली गणेश प्रतिमा, पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक विचारों का अनूठा समागम है, जिसकी रचनात्मकता को श्रद्धालुओं की ओर से खूब सराहना मिल रही है.