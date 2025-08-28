धमतरी सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो, सड़क चलते युवक को कार ने मारी टक्कर, कई फीट दूर गिरा - DHAMTARI ROAD ACCIDENT
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 28, 2025 at 9:30 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों पर रोक लगती नहीं दिख रही है. पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में हादसे होते जा रेह हैं. धमतरी से एक सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क पार करते हुए एक युवक को कार ने कैसे टक्कर मारी. रोड क्रॉस करता उससे पहले एक तेज रफ्तार कार ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी की युवक कई फीट तक उछला और कई फीट दूर तक जा गिरा. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल सोम प्रकाश को गुजरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धमतरी रेफर किया गया.हादसे के बाद युवक की हालत गंभीर है. उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि युवक गणेश पूजा के लिए कपड़ा लेकर अपने घर लौट रहा था. इस दौरान सड़क पार करते वक्त कार ने उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद से कार ड्राइवर कार के साथ फरार है. पूरी घटना भखारा रोड स्थित गुजरा गांव के पास की है. इस मामले पर भखारा थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार सवार की तलाश कर रही है.