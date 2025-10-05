पश्चिम बंगाल में बारिश ने फिर कहर बरपाया है. दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई.. वहीं, दुधिया में बालासन नदी पर बना लोहे के पुल टूट गया.. जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच का सीधा संपर्क टूट गया. पुल हादसे में 9 लोगों की जान चली गई.

पीएम मोदी ने इस हादसे में जानमाल की हुई हानि पर दुख जताया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर उन्होंने लिखा कि दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

कुदरत के कहर से कई पहाड़ तबाह हो गए. लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 पर यातायात व्यवस्था ठप हो गई.. लोगों को संकट से बचाने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है.. सड़क से मलबों को हटाया जा रहा है.. लगातार बारिश के कारण बचाव के काम में बार-बार बाधा आ रही है.. भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है.. ऐसे में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन ने दार्जिलिंग में टाइगर हिल, रॉक गार्डन और दूसरे पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला किया है. पर्यटकों से अगले निर्देश तक इन जगहों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.