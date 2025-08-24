जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने पैदा किए बाढ़ जैसे हालात, देखें वीडियो - JK HEAVY RAINS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 24, 2025 at 2:29 PM IST

1 Min Read

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में 23 अगस्त की रात भर भारी बारिश हुई. इसका असर ये हुआ कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. भारी बारिश की वजह से जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक महत्वपूर्ण पुल समेत कई अहम बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा. कठुआ जिले में लोगेट मोड़ के पास भारी बारिश के कारण सहार खड्ड नाले के उफान पर आने से पुल का एक हिस्सा ढह गया. अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग के ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है. किश्तवाड़ जिले के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह भी बारिश हुई. इस बारिश ने चशोती गांव में हाल ही में हुई बादल फटने की घटना के बाद पहले से ही प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से जल निकायों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है. मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है. साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका लगातार बनी हुई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JK BRIDGE DAMAGEDJAMMU PATHANKOT HIGHWAYजम्मू कश्मीर भारी बारिशमौसम विभागJK HEAVY RAINS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

solar powered uniform for soldiers

वडोदरा की छात्रा ने सैनिकों के लिए तैयार की सौर ऊर्जा से चलने वाली वर्दी, जानें-क्या होगा फायदा?

August 23, 2025 at 2:07 PM IST
Ganesh Chaturthi celebrations

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पर्यावरण के अनुकूल 72 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमा, देखें वीडियो

August 23, 2025 at 2:04 PM IST
lion

गुजरात: गलियों में दिनदहाड़े घूम रहे शेर, जानवरों को बना रहे निशाना

August 22, 2025 at 6:35 PM IST
ganesh puja 2025

छत्रपति संभाजीनगर में गणेश मूर्तियों की कीमत बढ़ी, फिर भी खरीदारों में उत्साह

August 22, 2025 at 3:16 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.