चंडीगढ़ः मूसलाधार बारिश से चंडीगढ़ में जन-जीवन बेहाल हो चुका है. शहर की प्रमुख सड़कें, सचिवालय सहित ज्यादातर इलाके में बारिश की पानी से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. ड्रेनेज सिस्टम चोक हो चुका है. बारिश से कई इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है. बारिश के बाद से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. लगातार कई घंटे की बारिश से पंजाब हरियाणा सचिवालय की पार्किंग में भी भरा पानी भर गया है. शहर के कई चौक पर जलभराव की स्थिति होने से आवाजाही भी प्रभावित हो गई है. मौसम विभाग की ओर से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है. प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ में इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई है. जलभराव की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.