हिमाचल में प्रकृति का कहर! तबाही देख कांप उठेगा दिल, देखिए आपदा की भयावह तस्वीरें - HIMACHAL DISASTER
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 29, 2025 at 8:56 PM IST
शिमला: जिस हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर खींच ले आती है, आज उसी हिमाचल में प्रकृति कहर बरपा रही है. इन दिनों पूरा प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है. मानों जैसे आसमान से गिरती आफत अपने साथ सबकुछ बहा ले जाने को आतूर हो. भारी बारिश और बादल फटने से नदी-नालों ने सैलाब का रूप ले लिया है. ब्यास नदी जल तांडव कर रही है. वहीं, इस जल प्रलय में लोगों के घर धराशायी हो रहे हैं. पहाड़ों की पकड़ कमजोर हो रही है. जगह-जगह हो रहे लैंडस्लाइड ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है. कुल्लू और मंडी में इन दिनों भारी बारिश से हाहाकार मचा है. प्रदेश के बांध लबालब है. डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं.
आपदा से बेहाल हिमाचल में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि हजारों पर्यटक भी फंसे हैं. जो किसी तरह से यहां से सही सलामत अपने घर जाना चाहते हैं. वहीं, प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, जगह-जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद है. सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं. जिसकी वजह से ट्रकों में फल और सब्जियां पड़ी-पड़ी सड़ रही है. ऐसे में बागवान और ट्रक ड्राइवर भारी नुकसान होने से चिंतित हैं.