उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, कई जिलों में हालात बेकाबू, NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटीं - HEAVY RAIN IN UTTARAKHAND
Published : September 17, 2025 at 9:42 AM IST
उत्तराखंड में मानसून जाते-जाते भारी तबाही मचा रहा है. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं. सबसे बुरा हाल देहरादून के माल देवता, सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर के आसपास का है। भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर के नीचे से बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर है. देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव से फंसे लगभग 200 छात्र-छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे हैं. सहस्त्रधारा, टपकेश्वर मंदिर समेत कई प्रभावित इलाकों का मुआयना कर हालात की समीक्षा की. ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी इतनी उफान पर है, वहां वाहन अचानक पानी में समा गए. मनसा देवी के पास रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है.पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.