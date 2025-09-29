महाराष्ट्र में बारिश-बाढ़ का कहर,11 लोगों की मौत, स्कूल बंद, रेल सेवा प्रभावित - HEAVY RAIN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 7:39 PM IST

महाराष्ट्र में बारिश का कहर देखने को मिला है. यहां बाढ़ और आसमानी बिजली से 11 लोगों की मौत हो गई है. कई नदियां उफान पर हैं. कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं. मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है. बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है. बारिश का असर मेट्रो रेल पर भी पड़ा है. अंधेरी मेट्रो को जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. मुंबई शहर में 47.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी उपनगरों में औसत बारिश 53.61 मिलीमीटर और पूर्वी उपनगरों में 37.92 मिलीमीटर दर्ज की गई.  

वहीं नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है. घाट पर मंदिर डूब गए. शहर में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.  

प्रदेश में बारिश से नदियां उफान पर हैं. डैम लबालब भर गए हैं. गंगा बांध से पानी छोड़ा गया है. गोदावरी नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गयाै. बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में स्थिति खराब हैं.फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है.

