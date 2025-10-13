हरियाणा का IPS वाई पूरन सुसाइड केस उलझता जा रहा है. परिवार पोस्टमार्टम करने के लिए राजी नहीं है. वाई पूरन की पत्नी अमनीत कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने की मांग पर अड़ी हुईं हैं. साथ ही रोहतक एसपी की गिरफ्तारी की मांग की है.

वहीं मामले को लेकर सियासत भी जारी है. परिवार से मिलने के लिए तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है. तो इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि इस पूरे मामले में डीजीपी और एसपी दो अहम आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

इधर चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत हुई. जिसमें हरियाणा सरकार को डीजीपी को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया. साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि. 48 घंटे बाद हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के करीब 5 लाख वाल्मीकि समाज के कर्मचारी सरकारी काम छोड़ देंगे.