कैदी की जगह किताबें, अंग्रेजों का ताला, पत्थर का दरवाजा - GWALIOR CENTRAL LIBRARY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 8:57 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर शहर अपने आप में कई इतिहास को संजोये हुए है.आज भी कई ऐतिहासिक धरोहर यहां मौजूद हैं. इन्हीं में एक है सेंट्रल लाइब्रेरी. यहां अंग्रेजों के जमाने में जेल हुआ करती थी. आज यहां किताबों ने जगह ले ली है. 

1927 में हुई थी स्थापना

सेंट्रल लाइब्रेरी का एतिहास सिंधिया राजवंश से जुड़ा है. महाराजा सिंधिया ने सन 1927 में ग्वालियर में लाइब्रेरी की शुरुआत की थी. उस वक्त इसे 'अलीजा बहादुर लाइब्रेरी' के नाम से जाना जाता था

कैदी की जगह किताबें

जिस बिल्डिंग में लाइब्रेरी बनी है. वहां ऊपर के हिस्से में कोर्ट थी और नीचे के हिस्से में जेल थी. आज भी कैदियों की कोठरी के निशान मौजूद हैं.

अंग्रेजों का ताला, पत्थर का दरवाजा

कैदियों को कोठरी में भेजने के लिए अलग से सीढ़ियां थीं, उन सीढ़ियों पर पत्थर का दरवाजा और ताला आज भी उस दौर की गवाही दे रहा है

100 साल पुरानी हो चली लाइब्रेरी

लाइब्रेरी लगभग 100 साल पुरानी हो चली है. केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत 2018 में सेंट्रल लाइब्रेरी की इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया गया. लेकिन इतिहास को सहेजने की पूरी कोशिश की गई

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी

क्षेत्रफल की दृष्टि से यह लाइब्रेरी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बताई जाती है. इसका क्षेत्रफल 92 हजार 500 वर्ग फीट है. 60 कमरे हैं. 550 छात्र मेंबरशिप लेकर पढ़ाई करने आते हैं. इस लाइब्रेरी में 88,640 से ज्यादा किताबें हैं. सबसे बड़ी बात इसी लाइब्रेरी में भारत के संविधान की मूल प्रति भी रखी हुई है.

