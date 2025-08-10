Essay Contest 2025

गुवाहाटी में तिरंगा बाइक रैली : कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य को किया सलाम - TIRANGA BIKE RALLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 10, 2025 at 4:54 PM IST

1 Min Read

स्वतंत्रता दिवस से पहले असम के गुवाहाटी में रविवार को 'सैल्यूट वीरांगना' नाम से एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया. इसमें लगभग 50 बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं. इस रैली का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों में महिलाओं के योगदान का सम्मान करना था. आयोजकों के मुताबिक, इस खास मौके पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य और पराक्रम की सराहना की गई. प्रतिभागियों को उम्मीद है कि ये रैली लोगों को प्रेरित करेगी और सशस्त्र बलों में सेवारत महिलाओं की सेवा और देश के लिए उनके बलिदान के बारे में जागरूकता फैलाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

GUWAHATIOPERATION SINDOORHONOUR WOMEN IN THE ARMED FORCESASSAM STATE COMMISSION FOR WOMENTIRANGA BIKE RALLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Andhra Pradesh Irukkam Island

आंध्र प्रदेश का यह टापू सैलानियों को खूब भाता है, लेकिन यहां रहने वाले बदहाल हैं

August 10, 2025 at 5:21 PM IST
The floating primary school on Loktak lake is fighting for its existence

मणिपुर: लोकतक झील पर तैरता प्राथमिक विद्यालय लड़ रहा है अस्तित्व बचाने की लड़ाई

August 9, 2025 at 5:14 PM IST
SINDOOR RAKHI TIED TO BSF SOLDIERS

जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों को 'सिंदूर' राखी बांधीं गईं

August 9, 2025 at 9:58 AM IST
Guneri Inland Mangroves is the first biodiversity heritage site of Gujarat

गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल: गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव की अनमोल विरासत

August 8, 2025 at 3:49 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.