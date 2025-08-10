गुवाहाटी में तिरंगा बाइक रैली : कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य को किया सलाम - TIRANGA BIKE RALLY
By PTI
Published : August 10, 2025 at 4:54 PM IST
स्वतंत्रता दिवस से पहले असम के गुवाहाटी में रविवार को 'सैल्यूट वीरांगना' नाम से एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया. इसमें लगभग 50 बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं. इस रैली का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों में महिलाओं के योगदान का सम्मान करना था. आयोजकों के मुताबिक, इस खास मौके पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य और पराक्रम की सराहना की गई. प्रतिभागियों को उम्मीद है कि ये रैली लोगों को प्रेरित करेगी और सशस्त्र बलों में सेवारत महिलाओं की सेवा और देश के लिए उनके बलिदान के बारे में जागरूकता फैलाएगी.