गुरुग्राम में लावारिस शवों के तारणहार, ऋतुराज कर चुके हैं 2000 अंतिम संस्कार

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 7:50 PM IST

हरियाणा के गुरुग्राम के ऋतुराज उन शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, जिनका अपना कोई नहीं होता है. ऋतुराज अब तक 2 हजार से ज्यादा शवों का संस्कार कर चुके हैं. ऋतुराज का ये सफर 14 साल पहले तब शुरू हुआ था, जब उन्हें एक पुलिस वाले का फोन आया और उसने ऋतुराज से एक लावारिश शव का अंतिम संस्कार करने को कहा। उसके बाद से ऋतुराज लावारिस शवों को तारणहार बन गए। ऋतुराज के पास सिर्फ गुरुग्राम से ही नहीं, बल्कि दिल्ली-NCR के कोने-कोने से फोन आने लगे. इसके बाद इन्होंने अघोर सेवा संस्थान नाम से एक संस्था बनाई.. शुरू में 6-7 दोस्त मिलकर सेवा का काम करते थे, अब उनके साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, अंतिम संस्कार का खर्च ये लोग अपनी जेब से उठाते हैं.

UNCLAIMED BODY STORYSAVIOR OF UNCLAIMED BODIESलावारिस शवों के तारणहारअघोर सेवा संस्थानSAVIOR OF UNCLAIMED BODIES

