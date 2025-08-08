Essay Contest 2025

गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल: गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव की अनमोल विरासत - GUNERI INLAND MANGROVES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : August 8, 2025 at 3:49 PM IST

1 Min Read

गुजरात के कच्छ का गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव, दुनिया के चुनिंदा और देश के इकलौते साइट्स में से एक है, जहां समंदर के खारीय दलदल से दूर मैदानी इलाके में ऐसे जंगल पाए जाते हैं. इसी खासियत की वजह से गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है. ये फैसला मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अगुवाई में गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने लिया. इसका कच्छ के लखपत इलाके में 32.78 हेक्टेअर में फैले गैर-खारीय मैंग्रोव का ठिकाना है, जो अरब सागर से करीब 45 किलोमीटर दूर है. यह स्थल अपनी अनूठी जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व के कारण राज्य के जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. गुजरात सरकार का यह कदम इस इको सिस्टम की सुरक्षा के लिए लिया गया है. इस इलाके में एविसेनिया मरीना प्रजाति के मैंग्रोव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो खारे पानी के वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं. गुनेरी स्थल 20 प्रवासी और 25 स्थानीय पक्षी प्रजातियों का ठिकाना है, जिनमें फ्लेमिंगो, हैरियर और अन्य जलपक्षी शामिल हैं. ये मैंग्रोव वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRST BIODIVERSITY HERITAGE SITEKUTCH GUJARATBIODIVERSITY HERITAGE SITEMANGROVEGUNERI INLAND MANGROVES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित ख़बरें

Women tie rakhis to soldiers

जम्मू कश्मीर: नियंत्रण रेखा के पास के गांवों में रहने वाली महिलाओं ने सैनिकों को बांधी राखी

August 8, 2025 at 3:13 PM IST
HIGH ALERT ON INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस से पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी सख्त, ऑपरेशन सिंदूर के चलते पैनी नजर रख रहे BSF जवान

August 7, 2025 at 1:46 PM IST
Operation Sindoor Rakhi

स्कूली बच्चों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर बनाईं राखियां, सरहद पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी

August 6, 2025 at 5:22 PM IST
Tea farmers in Borsola,

असम: बोरसोला में चाय उगाने वाले किसान कम कीमतों और खराब पैदावार से परेशान, मदद की लगाई गुहार

August 6, 2025 at 4:44 PM IST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.