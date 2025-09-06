गुजरात में बाढ़ का कहर: कडाना बांध से छोड़े गए पानी से खेत और घर जलमग्न - GUJARAT FLOODS

By PTI

Published : September 6, 2025 at 2:42 PM IST

1 Min Read

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा जिले के सिंध्रोट गांव में महीसागर नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. गांव में पानी घुसने से कई परिवार विस्थापित हो गए हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार, प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि कडाना डैम से पानी छोड़े जाने के बाद घरों और खेतों में जलभराव हो सकता है. उप-सरपंच  शंकर भाई ने बताया कि गांव में लगभग चार फुट पानी जमा है. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है और गांव तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह कट गया है. ग्रामीणों को उम्मीद हैं कि जल्द ही गांव में हालात सामान्य हो जाएंगे. सिंध्रोट गांव के कई परिवार अपने नुकसान का हिसाब लगाने में जुटे हैं.

