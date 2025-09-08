दीवार पर दरार… और जमीन लापता. आश्चर्य होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के खेड़ी बनतालाब की यही हकीकत है. आपदा आई और जिंदगी मुश्किलों से भर गई. भारी बारिश के बाद भूस्खलन से घर-बार टूट गए और चारों ओर बर्बादी का आलम छा गया. अब कई परिवारों के सिर से छत छिन चुकी है. उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है. लोग सरकार से तत्काल मदद पहुंचाने की अपील कर रहे हैं. वे नई जिंदगी शुरू करने के लिए सुरक्षित जगह चाहते हैं. हाल में जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदाओं से बुनियादी ढांचों और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा है. कई जगहों को बादल फटने के बाद भयानक बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा है.