BSF का जोश HIGH: सरहदी जिले में दिखा तिरंगे का गौरव और अटूट राष्ट्रप्रेम - BSF TRICOLOR RALLY IN JAISALMER

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read

जैसलमेर: स्वर्णनगरी की आबोहवा में मंगलवार को तिरंगे का गर्व, बीएसएफ जवानों का जोश और देश के लिए अटूट प्रेम एक साथ बहा. भारत-पाक सीमा की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने नॉर्थ सेक्टर मुख्यालय से भव्य तिरंगा रैली निकाली. बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने भव्य तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई. रैली शहर के मुख्य चौराहे से होते मुख्य बाजार पहुंची. जवानों के हाथों में लहराते तिरंगा और चेहरे पर मातृभूमि के लिए अदम्य विश्वास नजर आया. जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए. लोगों ने जगह-जगह जवानों पर फूल बरसाए. दुकानदारों ने दुकानों पर तिरंगा लहराकर जवानों का हौसला बढ़ाया. बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने आमजन से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने की अपील की ताकि 15 अगस्त को जैसलमेर के हर घर पर राष्ट्रध्वज लहराए. राठौड़ ने कहा कि जैसलमेर की सड़कों पर आज तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि भारत की आन, बान और शान का प्रतीक बनकर लहराया.

TAGGED:

FLOWERS WERE SHOWERED ON THE RALLYBSF DIG YOGENDRA SINGH RATHOREजैसलमेर में भव्य तिरंगा रैलीEVERY HOME TRICOLOR CAMPAIGNBSF TRICOLOR RALLY IN JAISALMER

