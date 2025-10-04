ओडिशा: पुरी में निकली भव्य गोसानी यात्रा, देवी दुर्गा का स्थानीय स्वरूप - DURGA PUJA WITH THE GOSANI YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 4, 2025 at 1:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा का पुरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए मशहूर है. ये शहर हर साल दुर्गा पूजा के दौरान गोसानी यात्रा के साथ फिर जीवंत हो उठता है. यहां देवी दुर्गा की पूजा गोसानी नाम के रूप में की जाती है. विसर्जन से पहले देवी दुर्गा के स्थानीय स्वरूप, गोसानी की मूर्तियों की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. ये परंपरा सदियों पुरानी है. इसमें भाग लेने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. देवी गोसानी देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों में एक हैं. यहां की परंपरा उनकी पूजा से जुड़ी स्थानीय परंपराओं की समृद्ध श्रृंखलाओं में एक है. आज पवित्र गोसानी एकादशी है. और एकादशी के दिन वो लोग विसर्जन होने के लिए आते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI IN ODISHALAND OF LORD JAGANNATHGODDESS DURGA COLOURFUL PROCESSIONDURGA PUJA WITH THE GOSANI YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी लड़खड़ाई, 66 पर ही आधी टीम लौटी पवेलियन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.