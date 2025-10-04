ओडिशा का पुरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए मशहूर है. ये शहर हर साल दुर्गा पूजा के दौरान गोसानी यात्रा के साथ फिर जीवंत हो उठता है. यहां देवी दुर्गा की पूजा गोसानी नाम के रूप में की जाती है. विसर्जन से पहले देवी दुर्गा के स्थानीय स्वरूप, गोसानी की मूर्तियों की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. ये परंपरा सदियों पुरानी है. इसमें भाग लेने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. देवी गोसानी देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों में एक हैं. यहां की परंपरा उनकी पूजा से जुड़ी स्थानीय परंपराओं की समृद्ध श्रृंखलाओं में एक है. आज पवित्र गोसानी एकादशी है. और एकादशी के दिन वो लोग विसर्जन होने के लिए आते हैं.