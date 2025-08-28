छात्राएं जा रही थीं बस से कॉलेज, कांच पर चलने लगा कोबरा सांप, मचा हड़कंप - COBRA IN BUS
Published : August 28, 2025 at 1:57 PM IST
कोटा: शहर के स्टेशन इलाके से करीब 20 किलोमीटर दूर रानपुर इलाके में पढ़ने जा रही छात्राओं की बस पर कोबरा सांप ने दस्तक दे दी. इसके चलते बस ड्राइवर से लेकर यह छात्राएं भी सहम गईं और आनन-फानन में बस से नीचे उतर गईं. घटना चलती बस में झालावाड़ रोड पर ईएसआई अस्पताल के सामने हुई है. बस चालक दीपक शाक्यवाल का कहना है कि सुबह करीब 7:45 की घटना है. डंडे से इस सांप को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अंदर बस में प्रवेश कर गया. इसके बाद सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बस के अंदर बोनट के नीचे से 7 फीट लंबे कोबरे का रेस्क्यू किया.