लेह हिंसा मामले में NSA के तहत गिरफ्तार सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है. इससे पहले गीतांजलि आंग्मो ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लद्दाख के एलजी को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई की मांग की थी.. गीतांजलि आंग्मो का दावा है कि जब उन्हें उनके पत्र का जवाब नहीं मिला तब उन्होंने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया. उन्होंने सोनम वांगचुक पर NSA लगाए जाने को गलत करार दिया है... हालांकि लद्दाख के एलजी ने वांगचुक पर कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया है. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.. जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए. इसी हिंसा को लेकर 26 सितंबर को वांगचुक को हिरासत में लिया गया था और वो राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं. गीतांजलि आंग्मो ने सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और दावा किया कि सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.

