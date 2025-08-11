महाराष्ट्र: 'पेन' की गणेश मूर्तियां होती हैं खास, दुनिया भर में मशहूर मूर्तियों को मिल चुका है जीआई टैग - MAHARASHTRA GANESH IDOLS

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 2:23 PM IST

1 Min Read

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का पेन शहर गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां की मूर्तियां अपनी आंखों की बारीक नक्काशी, भावपूर्ण चेहरे और सात्विक भाव के लिए जानी जाती हैं. मूर्ति निर्माण की परंपरा एक सदी से अधिक पुरानी है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन 1950 के दशक में शुरू हुआ. हर साल लाखों मूर्तियां देशभर और विदेशों—अमेरिका, थाईलैंड, फीजी, बैंकॉक—में भेजी जाती हैं. निर्माण प्रक्रिया में ढलाई, पेंटिंग और चित्रकारी शामिल है, जिसमें पूरे परिवार की भागीदारी होती है. पेन की गणेश मूर्तियों को जीआई टैग प्राप्त है, जो उनकी प्रामाणिकता और विशिष्टता को प्रमाणित करता है.

