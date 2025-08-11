महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का पेन शहर गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां की मूर्तियां अपनी आंखों की बारीक नक्काशी, भावपूर्ण चेहरे और सात्विक भाव के लिए जानी जाती हैं. मूर्ति निर्माण की परंपरा एक सदी से अधिक पुरानी है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन 1950 के दशक में शुरू हुआ. हर साल लाखों मूर्तियां देशभर और विदेशों—अमेरिका, थाईलैंड, फीजी, बैंकॉक—में भेजी जाती हैं. निर्माण प्रक्रिया में ढलाई, पेंटिंग और चित्रकारी शामिल है, जिसमें पूरे परिवार की भागीदारी होती है. पेन की गणेश मूर्तियों को जीआई टैग प्राप्त है, जो उनकी प्रामाणिकता और विशिष्टता को प्रमाणित करता है.