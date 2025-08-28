हैदराबाद के वारासिगुडा इलाके में गणेश पंडाल को जंगल की थीम पर सजाया गया है. इसमें पत्तों से बने मेहराब और जानवरों के कटआउट हैं जो जंगल के रास्ते का एहसास दिलाते हैं. बीच में एक हाइड्रोलिक गणेश प्रतिमा है जो धीरे-धीरे हिलती है. हरे रंग से सराबोर यह पंडाल रामायण से भी प्रेरित है. चिंतामणि गुड फ्रेंड्स एसोसिएशन के आयोजक बालू ने कहा कि हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं. मूर्ति कलाकार उसे कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लान किया जाता है. इस बार लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड की थीम पूरी तरह से रामायण पर आधारित है. लगभग 90 फीसदी सजावट अलग करने योग्य है. बैकग्राउंड हाइड्रोलिक भी है, ताकि अगर जुलूस के दौरान कोई समस्या आए, तो उसे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऊपर या नीचे किया जा सके. आयोजकों का कहना है कि सजावट के पीछे का उद्देश्य भक्ति, रचनात्मकता और उत्सव का भाव पेश करना है. तेलुगु में विनायक चविथी के नाम से मशहूर गणेश चतुर्थी, तेलंगाना में धूमधाम से शुरू हो गई है. गणेश उत्सव गणेश चौथ से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है.