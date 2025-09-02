गुजरात: 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर गणेश पंडाल, 'मिसाइल-ड्रोन' को देखकर रोमांचित हो रहे लोग - GANESH PANDAL ON OPERATION SINDOOR
Published : September 2, 2025 at 2:20 PM IST|
Updated : September 2, 2025 at 2:36 PM IST
दाहोद: गणपति उत्सव के तहत दाहोद में जगह-जगह गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है. इसके साथ ही मंडलों द्वारा पंडाल को अलग-अलग थीम पर सजाया भी गया है. गुजरात के दाहोद में यादव चल युवक मंडल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल को सजाया गया है. सीमा पर सेना कैसे काम करती है, इसकी एक प्रतिकृति तैयार की गई है. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था. इसे भी पंडाल में दिखाया जा रहा है. पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किये गये हथियार, ड्रोन और मिसाइल की प्रतिकृति सजायी गयी है.