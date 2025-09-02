अहमदाबाद के गणेश पंडाल में एअर इंडिया विमान हादसे की झलक, देखें वीडियो - GANESH PANDAL AIR INDIA CRASH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : September 2, 2025 at 9:53 AM IST

1 Min Read

गुजरात के अहमदाबाद में एक गणेश पंडाल में जून में हुए एअर इंडिया विमान हादसे का प्रतिरूप बनाया गया है. उस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. गणेश युवक मंडल के पंडाल में रेत और लकड़ी से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनास्थल को दिखाया गया है. ये त्रासदी के बाद की हालत के अनुरूप है. ये प्रतिरूप विमान दुर्घटना के बाद राहत और बचाव काम में शामिल दमकल कर्मचारियों, डॉक्टरों और दूसरे लोगों के सम्मान के लिए भी है. आयोजकों के मुताबिक पंडाल न सिर्फ उस दुखद घटना को श्रद्धांजलि है, बल्कि उस दृढ़ता और सामूहिक कोशिशों की भी याद दिलाता है जिसने देश को इस त्रासदी से उबरने में मदद की.

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIA PLANE CRASH REPLICAGANESH PANDALएअर इंडिया विमान हादसा झलकगणेश पंडालGANESH PANDAL AIR INDIA CRASH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.