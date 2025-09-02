अहमदाबाद के गणेश पंडाल में एअर इंडिया विमान हादसे की झलक, देखें वीडियो - GANESH PANDAL AIR INDIA CRASH
By PTI
Published : September 2, 2025 at 9:53 AM IST
गुजरात के अहमदाबाद में एक गणेश पंडाल में जून में हुए एअर इंडिया विमान हादसे का प्रतिरूप बनाया गया है. उस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. गणेश युवक मंडल के पंडाल में रेत और लकड़ी से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनास्थल को दिखाया गया है. ये त्रासदी के बाद की हालत के अनुरूप है. ये प्रतिरूप विमान दुर्घटना के बाद राहत और बचाव काम में शामिल दमकल कर्मचारियों, डॉक्टरों और दूसरे लोगों के सम्मान के लिए भी है. आयोजकों के मुताबिक पंडाल न सिर्फ उस दुखद घटना को श्रद्धांजलि है, बल्कि उस दृढ़ता और सामूहिक कोशिशों की भी याद दिलाता है जिसने देश को इस त्रासदी से उबरने में मदद की.