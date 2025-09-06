गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन पूरे देश में उत्सव का माहौल - GANESH CHATURTHI 2025

Published : September 6, 2025 at 2:51 PM IST

देश के कई हिस्सों में शनिवार को श्रद्धालुओं में भक्ति की लहर उमड़ पड़ी. जगह-जगह श्रद्धालु बप्पा के जयकारों के साथ गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन की तैयारियों में डूबे नजर आए. भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन की तैयारियों के लिए देशभर के अलग-अलग शहरों और कस्बों में लोग बड़ी संख्या में जुटे और इस तरह 10 दिन तक चले उत्सव का समापन हुआ. मुंबई में सबकी निगाहें भव्य लाल बाग के राजा पर टिकी हैं, जहां पिछले 10 दिनों में देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे. मूर्ति विसर्जन की यात्रा शुरू होते ही हजारों श्रद्धालु सुबह से ही उत्साह के साथ इकट्ठा हुए. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भक्ति की भावना चरम पर पहुंच गई, जब विशाल खैरताबाद गणेश भगवान की अंतिम यात्रा विसर्जन के लिए शुरू हुई. स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन ने अनुष्ठान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इस मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में कुछ विदेशी नागरिक भी है, जिन्होंने इस अवसर पर खुशी व्यक्त की. देशभर में 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव 27 अगस्त से शुरू हुआ था. गणेश विसर्जन भगवान गणेश की उनके दिव्य निवास, कैलाश पर्वत पर प्रतीकात्मक वापसी का प्रतीक माना जाता है.

