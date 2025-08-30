इन दिनों देशभर में गणेशोत्सव की धूम है. ऐसे में गुजरात के वडोदरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थंभ परिवार द्वारा स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति देखने के लिए बेताब हैं. पर्यावरण के अनुकूल बनाई गई इस मूर्ति में 200 किलोग्राम बेकार कागज का इस्तेमाल किया गया है. यह मूर्ति एक महल जैसे पंडाल में स्थापित की गई है जिसमें यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का मेल दिखता है. गणेशोत्सव के लिए तैयार की गई ये अनोखी मूर्ति राजस्थंभ परिवार की तीन महीने से ज्यादा की कड़ी मेहनत का नतीजा है. ये परिवार पिछले 35 सालों से गणपति स्थापना करता आ रहा है.